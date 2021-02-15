Новая книга” -2 / 21: Четыре книги в проекте «Новая книга»

Информационное агентство «Арменпресс» возобновляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс будет представлять читателям новые издания армянских издательств. Читатели получат информацию о новых книгах, будут встречаться с уже известными классическими произведениями и знакомиться с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс по 4 категориям выделил четыре примечательных произведения, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Армянский автор

Ваан Тер-Казарян, “Типанго”

В этой книге, изданной в серии «Современная» вошли рассказы и повести Ваана Тер-Казаряна, написанные в разные годы. Книга представляет собой наиболее полный сборник опубликованных работ автора. На страницах «Типанго» читатель откроет для себя как творческие, так и профессиональные особенности и достоинства автора. Книга выпущена издательством “Edit Print”.

Переводческая литература

Роберт Музиль, «Пять женщин»

В книге собраны пять произведений - пять историй любви, входящих в авторские сборники «Связи» и «Три женщины». В книге хотя и подчеркнутые женские персонажи, но внимание писателя по существу сосредоточено на раскрытии духовных способностей мужчины и внутреннего мира. Музиль пытается показать, как стремление к мощи и к независимости делает человека любимым. Встречи с женщинами становятся испытанием для мужчин - героев романов. Перевел Ашот Алексанян. Книга издана «Антаресом».

Детская литература

Сказки Ганса Христиана Андерсена читают во всем мире. Великий датский писатель сотворил вечных детских героев: «Русалку», «Дюймовочку», «Снежную королеву», «Неуклюжую курицу» и др. На сказку была похожа и удивительная жизнь Андерсена. Сын сапожника стал известным писателем. О жизни Андерсена рассказал Хайнц Яниш, с которой он переплел самые известные сказки Андерсена. Книга богато иллюстрирована Майей Кастелик Перевод с немецкого Мариам Епремян. Книга издана издательством “Зангак”.

Документальная литература

Дэниел Смит, «Думай, как Мандела»

Целые поколения политиков, мыслителей и простых людей во всем мире вдохновлятся одним из самых значимых лидеров нашего времени Нельсоном Манделой. Бывший президент ЮАР, проповедник и государственный деятель был арестован в 1962 году по обвинению в заговоре с целью свержения правительства и оставался в тюрьме в течение 27 лет. После своего освобождения в результате всемирной кампании в его защиту в 1990 гоуа Мандела был освобожден и стал участвовать в политике, что положило конец апартеиду в Южной Африке, он стал первым чернокожим президентом страны. Уйдя с поста президента, он посвятил свою жизнь борьбе с бедностью и неравенством, так же как он продвигал расовое примирение. Эта вдохновляющая книга обобщает философию и идеалы Манделы, цель которых показать, как их можно применить во всех сферах вашей жизни. Эта книга показывает то, что вдохновляло Манделу. В нее вобрались слова и мысли великого человека. Это необыкновенная история жизни и деятельности Манделы. Она учит смотреть на мир глазами гения. Перевод с английского Лилит Саркисян. Книгу издал “Зангак”.

“Новую книгу” представила Роза Григорян.

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