Полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян перешел в новый клуб.

Как передает Арменпресс, в ближайшее время Бабаян официально станет футболистом «Риги», подписав с клубом контракт. 2 февраля стало известно, что полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян покинул датский клуб «Хобро». Бабаян лично оплатил неустойку и расторгнул действующий контракт. Армянский футболист в нынешнем сезоне провел в составе «Хобро» 10 матчей, забил 5 голов и совершил 2 результативные передачи.

Бабаян присоединился к Hobro в 2017 году.