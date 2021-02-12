ВОЗ заявила о повторных заражениях коронавирусом при наличии антител

У Всемирной организации здравоохранения есть данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — отметила она.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сейчас проходят исследования о том, насколько хватает иммунитета у уже переболевших, рассказала Сваминатан. При этом она добавила, что среди вакцинированных подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме.

Как заметила Сваминатан, предварительно установлено, что вакцинация снижает вирулентность (степень болезнетворности (патогенности) микроорганизма. — Прим. ред.) вируса и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.

По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли. Сейчас начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15.