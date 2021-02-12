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Президент Арцаха встретился с представителем Азербайджана: обсужден вопрос возвращения пленных

Президент Арцаха встретился с представителем Азербайджана: обсужден вопрос возвращения пленных

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 12 февраля вместе с директором Службы национальной безопасности Республики Армения, полковником Арменом Абазяном и командующим Российским миротворческим контингентом в Арцахе, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым на территории, находящейся под контролем российских войск, встретился с официальным представителем Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с Арцахпресс сказала пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

«Были обсуждены вопросы, связанные с возвращением пленных и поиском пропавших без вести, и другие гуманитарные вопросы», - сказала Аванесян, добавив, что также была обсуждена судьба пропавших без вести во время войны 1990-х годов.


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