На территории школы села Шош Арцаха есть необходимость патрульного дежурства: Омбудсмен

Сотрудники Офиса Защитника прав человека Республики Арцах во главе с временным исполняющим обязанности Омбудсмена Арсеном Сараджяном посетили село Шош Аскеранского района, где ознакомились с проблемами, связанными с безопасностью детей, посещающих школу. Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе Защитника прав человека Арцаха.

«Сотрудники Офиса Защитника прав человека посетили село Шуш, чтобы ознакомиться с проводимой работой по восстановлению нормальной жизни села, оценить ситуацию с защитой прав граждан. Школа работает с 11 января, на следующей неделе возобновит работу детский сад. Село расположено недалеко от дороги Кармир Шука - Шош, чтобы добраться до школы, детям приходится переходить дорогу, по которой проезжают азербайджанские колонны. В ходе визита руководитель общины сообщил сотрудникам Омбудсмена, что ведутся все необходимые работы по возвращению жителей в село, вся инфраструктура в селе восстановлена, вернулось более половины населения. Из-за боевых действий большая часть сельскохозяйственных территорий села перешла под контроль Азербайджана, что создает серьезные проблемы для населения общины. В селе ведутся работы по разминированию, во избежание несчастных случаев из-за взрывчатых предметов, принимаются меры по информированию населения. Офис Омбудсмена ознакомился с вопросом на месте и стал свидетелем проезда азербайджанских колонн в сопровождении российских миротворцев. Хотя посещение детьми школы организовано под руководством Полиции Республики Арцах, но для того, чтобы сделать безопасность детей более контролируемой, существует объективная необходимость в установлении патрулирования на территории, прилегающей к школе и к детскому саду.

«В целях безопасности в срочном порядке в селе было проведено ночное освещение», - сообщили в Офисе Защитника прав человека Арцаха