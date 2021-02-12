Премьер-министр Армении поздравил Председателя и Премьер-министра Китая с китайским Новым годом

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю китайского Нового года направил поздравительные послания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и Премьер-министру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

В поздравительном послании Председателю Китая говорится:

“Ваше Превосходительство!

От имени армянского народа и от себя лично поздравляю Вас и дружественный китайский народ, с китайским Новым годом - Праздником весны. Желаю, чтобы Праздник весны принес во все семьи Китая мир и благополучие.

Армения придает большое значение развитию и укреплению традиционных дружественных отношений с Китаем.

Ваше Превосходительство, примите мои наилучшие пожелания здоровья и успехов.

В послании к Премьер-министру Госсовета КНР говорится:

“Ваше Превосходительство!

От имени правительства Армении и от себя лично поздравляю Вас и Государственный совет Китая. Мои наилучшие пожелания по случаю китайского Нового года - Праздника весны. Пусть праздник Весны принесет Вам мир, благополучие и реализацию поставленных целей.

Армения придает большое значение последовательному развитию традиционных дружественных отношений и практического сотрудничества с Китаем.

Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и удачи».