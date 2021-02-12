Мэр Еревана Айк Марутян осудил осквернение Памятника жертвам геноцидов армянского и еврейского народов в кольцевом парке Еревана и выразил надежду, что правоохранительные органы отреагируют быстро и адекватно. Как передает «Арменпресс», мэр Еревана на своей странице в Facebook опубликовал заявление, осуждающее осквернение памятника.

“Сегодня утром мы узнали, что неизвестные злоумышленники осквернили Памятник жертвам геноцида армянского и еврейского народов в кольцевом парке Еревана.

Посягательство на любой памятник - абсолютно неприемлемый и предосудительный поступок, который нужно исключить из нашего города.

Представители разных национальностей в Ереване на протяжении столетий жили бок о бок, вместе со своей национальной принадлежностью гордо неся и почетное звание ереванца, и эту солидарность никто не может нарушить.

Надеюсь, правоохранительные органы дадут быстрый и адекватный ответ”, - написал Марутян.

Фото со страницы телекомментатора Артема Ерканяна