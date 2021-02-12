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В медучреждениях Арцаха стационарное лечение получают пять больных с COVID-19

В медучреждениях Арцаха стационарное лечение получают пять больных с COVID-19

В Арцахе 11 февраля проведено 58 тестов, из которых 1 оказался с положительным результатом. Инфицированный - контактное лицо из ранее подтвержденного очага. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 5 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 2 546 тестов на COVID-19, из которых 486 оказались с положительным результатом. Всего в Арцахе подтверждено 2 370 случаев, проведено 19 994 тестов”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.


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