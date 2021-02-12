Министр провел обсуждение с авторами фильма о стартап-экосистеме Армении, снимающегося для Netflix

Для известной компании “Netflix”, поставщика фильмов и сериалов, снимается фильм о стартап-экосистеме Армении, состоящий из 10 - 12 частей. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, отметив, что он этот проект обсудил с авторами фильма Рафаэлем Тадевосяном и Артуром Алояном.

“С авторами проекта, снимающегося для авторитетного кинопроизводителя “Netflix”, рассказывающего о стартап-экосистеме Армении, Рафаэлем Тадевосяном и Артуром Алояном мы обсудили проект, проделанную работу, предстоящие программы и возможности сотрудничества”, - написал министр.

Фильм “Musk Factor”, состоящий из 10 – 12 частей, рассказывает о четырех парнях, которые, используя возможности искусственного интеллекта, добиваются невероятного успеха от идеи, кажущейся нереальной.

“Проект представит миру технологические возможности Армении. Кстати, источником вдохновения творческой команды проекта является Карен Варданян”, - отметил Аршакян.

К работе над фильмом планируется привлечь весь армянский потенциал, включив в техническую и творческую команду армян, достигших успехов в разных странах мира.