Уменьшение сделок по купле-продаже квартир, повышение цен в Ереване: тенденции 2020 года

В Армении в 2020 году, в год эпидемии и войны, снизилась купля-продажа квартир в многоквартирных домах, но в Ереване в то же время выросли их средние цены. Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Республики Армения.

В 2020 году было совершено 17 099 сделок по отчуждению квартир в многоквартирных домах, против 24 131 сделки в 2019 году. При этом в 2020 году было зарегистрировано 12 635 сделок по продаже квартир в многоквартирных домах, против 17 452 в 2019 году.

Среднерыночные цены на квартиры в многоквартирных домах за квадратный метр во всех административных районах Еревана были выше, чем в 2019 году. К примеру, средняя рыночная цена квадратного метра в центре составила 644 800 драмов против 607 400 драмов в 2019 году, в Давташене в 2020 году - 313 600 драмов против 286 100 драмов в 2019 году.

Также снизилось количество сделок по отчуждению жилья. В 2020 году зарегистрировано 10 895 сделок по отчуждению жилых домов против 12 782 сделки в 2019 году. При этом продажи жилых домов в 2020 году составили 7 133, а в 2019 году - 7 815.

Количество отчуждений производственных мощностей составило 769 против 795 в 2019 году. В 2020 году была совершена 631 сделка купли-продажи промышленных объектов, а в 2019 году - 652.

Однако продажа земли, в том числе земли сельскохозяйственного назначения, увеличилась. В 2020 году было зарегистрировано 21 464 сделок купли-продажи, против 20 612 в 2019 году.

В целом в 2020 году по недвижимости было заключено 60 253 сделок по отчуждению, а в 2019 году - 71 135. Сделок с недвижимостью в 2020 году было 46 159, а в 2019 году - 51 508. Количество сделок по дарению недвижимости также снизилось. Однако количество сделок по обмену недвижимостью увеличилось. В 2020 году было совершено 245 сделок по обмену недвижимостью, а в 2019 году - 215. В 2020 году больше всего сделок с недвижимостью было зарегистрировано в Ереване - 13 899, затем в Котайке - 8 810, в Араратской области - 5 255.

Количество сделок по аренде недвижимости в 2020 году составило 10 707, а в 2019 году - 12 178. В 2020 году наибольшее количество сделок аренды было заключено по строениям, имеющим общественное значение - 3 884.