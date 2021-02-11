Торосян разъяснил, что говорил на встрече с  родственниками пленных и пропавших без вести

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян отмечает, что его слова после встречи с родственниками пленных и пропавших без вести стали поводом для неверного толкования. Арсен Торосян попросил воздержаться от манипулятивных заявлений на такие деликатные темы. Как сообщает Арменпресс, об этом Арсен Торосян написал на своей странице в Facebook.

«Я хочу еще раз повторить то, что сказал на встрече с родственниками и попросить всех воздерживаться от манипулятивных заявлений на деликатные темы. На сделанное во время встречи утверждение о том, что никаких работ по возвращению пленных не ведется, я ответил, что правительство в ежедневном режиме выполняет работу по возвращению их родственников на Родину, и в качестве примера этой работы я привел возвращение наших 5 братьев в Армению несколько дней назад.

Я просил и прошу еще раз запастись терпением. Все полномочные органы делают все возможное», - написал Торосян.