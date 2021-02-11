Компания “Грант Торнтон” направила вызов “Миллион драмов” всем армянским организациям

15:04, 11 Փետրվար, 2021

Стремясь максимально смягчить катастрофические последствия войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года, а также сознавая роль и значение бизнес сообщества в экономической жизни страны, компания “Грант Торнтон”, пожертвовав 1 000 000 драмов в поддержку Фонда страхования военнослужащих, а также призывая и другие организации сделать то же самое, запускает программу “Миллион драмов”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Фонде страхования военнослужащих.

Глава компании “Grant Thornton Consulting”, автор инициативы Гурген Акопян прокомментировал ее. «2020 год был трудным, особенно для Армении. Осложнения возникли из-за эпидемии, за которой последовала война. В сложившейся ситуации, сознавая важность мер, предпринимаемых каждым из нас для выхода из кризиса, в начале войны мы решили присоединиться к программе «Один превратим в два» и сделать пожертвование в Фонд страхования военнослужащих в размере гербовых сборов, уплачиваемых нашими сотрудниками. Позже, желая и дальше поддерживать тех, кто пострадал от войны, мы решили проявить собственную инициативу, пригласив и другие организации последовать нашему примеру».

Фонд страхования военнослужащих был создан с целью предоставления финансовой компенсации воинам или их семьям, которые пожертвовали своей жизнью или здоровьем во имя защиты Родины.

Директор фонда Варужан Аветикян отмечает, что по состоянию на 10 февраля фонд выплатил материальное содействие 1 527 семьям, из которых 1 111 - семьи военнослужащих последней войны. 553 семьи получают временные пособия по программе финансирования Фонда «Мост». Список бенефициаров меняется каждую неделю, прибавляются новые получатели.

Фонд продолжает выполнять свою миссию, обещая еженедельно предоставлять более 100 новых пособий. Однако, к сожалению, разрыв между финансовыми ресурсами и обязательствами фонда увеличился. Фонду нужна поддержка для преодоления финансовых трудностей, с которыми он сталкивается, и для оказания устойчивой, равной финансовой поддержки всем бенефициарам. В этом контексте мы поддерживаем инициативу “Grant Thornton Consulting” и надеемся, что она заразит и другие организации, поскольку, по оценкам, если в инициативе будет задействовано 300 организаций, фонд сможет обеспечить годовое финансовое благополучие 1 500 семей бенефициаров”, - сказал Аветикян.

«Думаю, мы, бизнесмены, можем рассматривать эту инициативу как часть корпоративной социальной ответственности, поддерживая в меру своих возможностей участников войны и их семьи. Уверен, что, объединившись, бизнес сообщество сможет действовать более целеустремленно, эффективно, поддерживая государство, поддерживая людей, которые не щадили свои жизни для обеспечения безопасности Родины и всех нас», - заключил Гурген Акопян. Чтобы присоединиться к инициативе, посетите сайт фонда.