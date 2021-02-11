Правительство предоставит гранты 64 стартап-компаниям

Решением правительства Армении 64 стартапам будут предоставлены гранты в размере от 10 до 20 миллионов драмов каждой.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил министр высоких технологий Акоп Аршакян. При этом министр сообщил, что в 2020 году в сфере информационных технологий в Армении был зафиксирован стабильный рост на 20,6%, создано более 3 400 рабочих мест. Количество рабочих мест увеличилось на 22%. «В настоящее время в секторе работает 18 400 человек. 102 новые компании от государства получили лицензию на налоговые льготы», - сказал министр.