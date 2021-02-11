“Армении Вайн” предоставлена новая площадь для реализации программы создания 5000 рабочих мест
Правительство компании “Армения Вайн” для реализации программы создания 5000 рабочих мест предоставило новую площадь. Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что компания, зарегистрированная по адресу ул. Адмирала Исакова 11/1 реализует инвестиционную программу, в результате которой будет построен многоэтажный Международный центр ИТ-инновационных технологий “Диджитаун”.
“Компания для расширения программы попросила отчуждения площади ереванской спецшколы № 13, находящейся по соседству, по адресу ул. Адмирала Исакова 13”, - представил Папикян, отметив, что в случае отчуждения указанной территории компания разрешит воспитанникам школы безвозмездно пользоваться их стадионом.
По словам Сурена Папикяна, проектом предусмотрено, что в случае предоставления указанной территории ООО “Армения Вайн” предпримет инвестиции в размере 1 млрд драмов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поинтересовался, насколько реально создание 5 000 рабочих мест, на что министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян отметил, что компания за год уже создала 500 рабочих мест.
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