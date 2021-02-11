Армен Саркисян поздравил Президента и Духовного лидера Ирана с 42-летием победы Исламской революции

Президент Республики Армения Армен Саркисян Рохани по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани направил поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

В послании, в частности, говорится:

«Уверен, что наши дружественные отношения, основанные на вековых традициях, преодолев все препятствия, продолжат развиваться и укрепляться как в политической, так и в экономической сферах.

В условиях сложившейся в регионе сложной ситуации сегодня более чем когда-либо стали важны отношения между Арменией и Ираном, стремительное развитие которых является императивом дня».

Президент Саркисян пожелал Хасану Рохани крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Ирана - мира и благоденствия.

Президент Армении поздравительное послание направил и Духовному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи.

В послании, в частности, говорится:

«В сложной ситуации, сложившейся в мире и, в частности, в нашем регионе, Армения и Иран должны последовательно развивать двустороннее сотрудничество в различных сферах, залогом успеха которого является вековая дружба наших стран».

Президент Саркисян выразил уверенность, что углубление политического диалога, основанного на взаимном уважении к религии и культуре, во многом будет способствовать миру и стабильности в регионе.