Вторую путевку в финал Кубка Италии по футболу выиграла «Аталанта».

Как сообщает «Арменпресс», в ответном матче полуфинала «Аталанта» под своей крышей принимала «Наполи». Хозяевам удалось добиться преимущества - 3: 1. Голы «Аталанты» забили Дуван Сапата и Маттео Пессина, ставший автором дубля. Гол престижа «Наполи» забил Ирвинг Лосано.

«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии по футболу. Накануне в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу «Ювентус» принимал «Интер». В первом тайме и «Ювентус», и «Интер» имели ряд возможностей выйти вперед, но голов не было забито. Во вторые 45 минут голов также не было, игра завершилась вничью - 0:0. В первом матче этих команд «Ювентус» выиграл со счетом 2:1, «старая синьора» вышла в финал Кубка Италии.