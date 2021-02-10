Европейский союз уведомил Армению о завершении процесса ратификации соглашения Армения-ЕС

Европейский союз уведомил Республику Армения о завершении процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС со стороны ЕС и стран-членов ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил МИД Армении.

В заявлении МИД Армении говорится:

“10 февраля 2021 года Европейский Союз уведомил Республику Армения о завершении процесса ратификации со стороны ЕС и стран-участниц ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Соглашение в полной мере вступит в силу с 1-го марта этого года.

Соглашение, которое было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках Саммита Восточного партнерства, выводит двусторонние отношения между Республикой Армения и Европейским Союзом на новый уровень партнерства,регулирует диалог в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения.

Соглашение между Арменией и ЕС- это всеобъемлющий документ, который обеспечивает прочную правовую основу для партнерства Армении и ЕС,намечает сотрудничество в различных сферах- от правосудия, безопасности, экономики, сельского хозяйства и инфраструктуры окружающей среды и климата, образования и науки, культуры, здравоохранения и так далее.

Эффективное выполнение соглашения принесет ощутимые результаты нашим гражданам, способствуя укреплению демократии, политической, экономической и социальной стабильности посредством крупномасштабных реформ и со временем окажет влияние на благосостояние и уровень жизни наших граждан.

Следует подчеркнуть, в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС рассматривается вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в связи с чем подтверждается приверженность ЕС поддержанию усилий и подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в частности, на основе равноправия и права народов на самоопределение.

Правительство Армении неоднократно подтверждало свою приверженность обеспечению эффективного выполнения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, что полностью соответствует обширной повестке реформ в Армении”.