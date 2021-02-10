Правительство включит в список приграничных населенных пунктов около 40 общин Сюника и Гегаркуника

Правительство Республики Армения планирует включить в список приграничных населенных пунктов около 40 населенных пунктов Сюникской и Гегаркуникской областей, которые стали приграничными после войны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армении» Србуи Григоряна.

«Этот вопрос регулируется законом о социальной помощи приграничным общинам, в число которых на данный момент входит около 40 общин. На завтрашнем заседании правительства будет представлен проект изменений в списке, согласно которому в этот список войдут около 40 населенных пунктов Сюникской области и Гегаркуникской области, жители которых будут пользоваться определенными льготами», - сказал он.

Жители приграничных населенных пунктов будут освобождены от уплаты налога на имущество и определенную компенсацию за коммунальные услуги. Школьные учебники также будут бесплатными для их детей.