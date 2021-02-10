12 раненых военнослужащих нуждаются в лечении за рубежом

Минобороны обратилось в профильную комиссию министерства здравоохранения по вопросу организации лечения раненых в ходе войны 12 военнослужащих за рубежом. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Нарека Мкртчяна.

«Бывают случаи, когда нашим раненым военнослужащим требуется дополнительная или более сложная медицинская помощь за рубежом. Для этих случаев существует четкая процедура, когда Минобороны подает такие заявления в профессиональную комиссию Минздрава, которая оценивает, есть ли необходимость выезда за границу, по результатам чего принимает решение. В результате государство полностью покрывает объем медицинской помощи военнослужащим. На данный момент на рассмотрение комиссии поступило 12 заявок, которые находятся в стадии рассмотрения», - сказала Аванесян.

Министр добавила, что медицинская помощь раненым военнослужащим оказывается за счет государственных средств и в стационарных, и амбулаторных условиях.