Глава администрации Аскеранского района Арцаха заявил об уходе в отставку

Глава администрации Аскеранского района Арцаха Сасун Барсегян заявил об уходе в отставку. Как сообщает Арменпресс, Сасун Барсегян написал об этом на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что решение носит личный характер, попросив не политизировать вопрос.