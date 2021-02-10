Глава администрации Аскеранского района Арцаха заявил об уходе в отставку
Глава администрации Аскеранского района Арцаха Сасун Барсегян заявил об уходе в отставку. Как сообщает Арменпресс, Сасун Барсегян написал об этом на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что решение носит личный характер, попросив не политизировать вопрос.
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