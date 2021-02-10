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Начальник Генштаба ВС Армении посетил 3-е войсковое объединение

Начальник Генштаба ВС Армении посетил 3-е войсковое объединение

9 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-полковник Оник Гаспарян с рабочим визитом посетил 3-ю военную часть. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и общественным связям Министерства обороны.

Было проведено собрание-совещание, в котором приняли участие командиры и заместители воинских частей, подлежащих соединению, командиры батальонов, начальники родов войск и служб.

Начальнику Генштаба Вооруженных сил были представлены существующие проблемы, пограничная ситуация, ход работ по повышению уровня боевой подготовки. Генерал-полковник Оник Гаспарян дал соответствующие инструкции по организации дальнейшей службы и решению существующих проблем.


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