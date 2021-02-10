В сельском хозяйстве в 2020 г. зарегистрирован рост ВВП на 1,4%

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание по результатам в сельском хозяйстве в 2020 году и по предусмотренным программам. Об этом Арменпресс сообщили в управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

Как сообщил заместитель министра экономики Арман Ходжоян, по данным Госкомстата, в 2020 г. ВВП в сельскохозяйственном секторе вырос на 1,4%. Рост производства продукции растениеводства составил 2,3%, животноводства - 0,6%. Объем засеянных территорий составил 228 тысяч гектаров, количество орошаемых земель - 155 000 гектаров. Из программ государственного содействия в 2020 году активизировалась лизинговая программа, в рамках которой было приобретено 295 единиц сельхозтехники, а количество бенефициаров увеличилось почти вдвое. Заметный рост был отмечен в рамках программы интенсивного садоводства. По сравнению с 2019 г. в 2020 г. площади интенсивных садов увеличились почти в 10 раз и составил 518,6 га, количество бенефициаров увеличилось с 17 до 53. Согласно отчету замминистра, с учетом растущего интереса к программе, в 2021 г. планируется внедрить системный подход, который будет включать и образовательную составляющую. В Аграрном университете будут реализованы краткосрочные и долгосрочные интенсивные курсы садоводства. Программа сельского страхования на 2020 год реализована в 6 регионах, в том числе по 2 культурам В 2021 г. для реализации программы во всех регионах планируется количество подлежащих страхованию сельскохозяйственных культур довести до 11. Программа племенного животноводства зарегистрирована как эффективный процесс. Этому также способствовали проект ПРООН «Устойчивые общины» и проект «Миасин», реализуемый в сотрудничестве с Министерством экономики Республики Армения и программа строительства «умных» животноводческих ферм. В 2020 г. построено 20 «умных» животноводческих ферм, подписано 35 контрактов, которые сейчас реализуются. Проект реализуется в приграничных населенных пунктах областей Гегаркуник, Вайоц Дзор, в Сюникской области он будет доступен с 15 февраля. Приняты меры по вакцинации скота. Завершена подготовка к программе нумерации скота.

Касаясь процесса закупок, замминистра отметил, что в 2020 г. заготовлено 98 000 тонн овощей и фруктов, что на 11 000 тонн больше, чем в прошлом году. Проведено картографирование виноградных насаждений, это важно для создания реестра, оно будет продолжено и в этом году, расширяя географию регионов. Чтобы стимулировать экспорт местных вин, что предусмотрено в 2021 г. необходимо создать склад для коллективного хранения грузов в Берлине, через который армянские вина будут продаваться по всей Европе. Работы ведутся. Законодательные реформы проведены в области коньячного производства. В настоящее время для поддержки перерабатывающего и экспортного секторов ведутся переговоры с руководством сети трех российских супермаркетов. Они касаются открытия в Армении представительства и логистического центра и организации прямого экспорта местной продукции в эти супермаркеты. На кредиты Всемирного банка 2020 – 2021гг. подписаны контракты с 57 перерабатывающими компаниями для модернизации производственных мощностей и внедрения систем безопасности хранения пищевых продуктов.

Что касается субсидируемых государством сельскохозяйственных кредитов, то в 2020, 2019 годах. количество кредитов увеличилось более чем в 4 раза, объем кредитного портфеля увеличился почти вдвое. Премьер-министр был проинформирован о плане управления пастбищами и развития инфраструктуры на 2020 год. На средства ВБ был построен Центр ветеринарной службы в г. Раздан Котайкской области. Аудитория факультета животноводства Аграрного университета была оснащена современным оборудованием, строительство систем орошения пастбищ завершено в 8 общинах. В 2021 году в общине Туманян Лорийской области будет построен Центр ветеринарной службы, в 11 общинах будут проведены оросительные системы пастбищ, в 70 общинах будут построены места сбора фля скота, которые будут служить для нумерации и вакцинации скота.

Заместитель министра отметил, что в 2021 г. намечено продолжение программ государственного содействия сфере сельского хозяйства. В ближайшее время будет представлена программа государственного содействия производству яровых и кормовых культур.

Никол Пашинян отметил положительную динамику, последовательную реализацию эффективных программ и отметил, что ни одна программа стратегической важности не должна оставаться за рамками государственного содействия.

Премьер-министр Пашинян поинтересовался текущей ситуацией в сфере водопользования. Было сообщено о процессе реформирования системы водоснабжения, управлении долгом и выплатами. В этом контексте были обсуждены вопросы повышения рентабельности системы. Премьер-министр поручил изучить варианты повышения точности планирования процесса водопользования, минимизации потерь воды, системного решения процесса погашения накопленных задолженностей и представить их на обсуждение.