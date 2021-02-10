Россия может отправить на орбиту спутник с животными

Россия может отправить на орбиту спутник проекта "Ковчег" с животными на борту для научных исследований, следует из заявления гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрия Баранова.

Речь идет о научном аппарате "Бион-М" №2, который изначально планировалось отправить на высоту 800 километров, а сейчас обсуждается высота в 20 тысяч километров. Как отмечал источник РИА Новости, эти планы связаны с подготовкой отправки российских космонавтов на Луну и другие планеты.

"При спуске и посадке с такой высоты никаких проблем не возникает. Да, действительно, мы прорабатываем как один из возможных вариантов запуска этого космического аппарата не на 800 км, как предполагалось, а несколько выше. Сейчас этот вопрос находится в проработке", - сказал Баранов журналистам.

По его словам, в случае принятия такого решения, потребуется небольшая переделка космического аппарата. Решение будет принято Институтом медико-биологических проблем РАН - заказчиком, который должен найти в таком предложении научный интерес,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что госкорпорация "Роскосмос" предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях.

Речь идет о ранее анонсированном главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным проекте "Ковчег", в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагается запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии.