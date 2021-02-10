В сейсмостойкости зданий Еревана и других городов Армении специалист не видит проблем

Главный специалист управления сейсмостойкости территориальной службы сейсмической защиты Армен Хачатрян не видит никаких проблем с сейсмической устойчивостью новостроек Армении.

В беседе с Арменпресс Хачатрян, говоря о столице Ереване, сказал, что большая часть зданий построена по сейсмическим нормам советских лет.

“Большинство зданий в Ереване не соответствуют требованиям современной сейсмической опасности, что, в свою очередь, ведет к повышению сейсмической уязвимости. В случае землетрясения магнитудой в несколько баллов в столице, мы можем понести большие потери. В связи с этим мониторинг зданий, комплексная оценка технического состояния и принятие мер очень требовательны. Существует новый метод под названием реновация зданий, который означает, что старые здания необходимо укреплять. Это приведет к снижению уровня сейсмической опасности и уязвимости”, - сказал Хачатрян.

При этом специалист заверил, что разрешения на строительство новостроек, а также технические экспертизы проектов полностью соответствуют существующим сейсмическим нормам. Приведя пример с новостройками в Гюмри, он подчеркнул, что не видит проблем и с их сейсмостойкостью.

“Новостройки построены по всем нормам, как и положено”, - сказал Армен Хачатрян.