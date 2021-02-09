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В одной из воинских частей Армении скончался контрактный военнослужащий

В одной из воинских частей Армении скончался контрактный военнослужащий

В одной из воинских частей Армении, дислоцированных в северо-восточном направлении, 8 февраля, в районе 12:40 часов, скончался контрактный военнослужащий, рядовой Эдвард Карленович Киракосян (1994 г.р.).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по факту ведется следствие.


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