В одной из воинских частей Армении скончался контрактный военнослужащий

В одной из воинских частей Армении, дислоцированных в северо-восточном направлении, 8 февраля, в районе 12:40 часов, скончался контрактный военнослужащий, рядовой Эдвард Карленович Киракосян (1994 г.р.).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по факту ведется следствие.