Министр здравоохранения Армении обсудила с послом США перспективы сотрудничества

Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси и исполняющего обязанности директора миссии USAID в Армении Дэвида Хоффмана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, приветствуя гостей, министр поблагодарила их за крепкое и многолетнее сотрудничество. Она отметила, что 2020 год был непростым для системы здравоохранения. С одной стороны, перегруженная работа в условиях эпидемии коронавируса, с другой - арцахской войны. «Несмотря на серьезные проблемы, система здравоохранения смогла преодолеть все стоящие перед ней проблемы», - сказала Анаит Аванесян.

Посол США также оценила тесное сотрудничество между странами, затем поинтересовалась текущим состоянием системы здравоохранения Армении, закупкой вакцин против коронавируса, а также попросила министра подробно рассказать о возможных направлениях помощи.

Анаит Аванесян подробно ознакомила посла с интересующими ее вопросами. «Республика Армения в настоящее время ведет переговоры о закупке вакцины. Мы открыты для всех обсуждений, рассматриваем безопасные и удобные варианты для нашей страны», - сказала министр.

Учитывая стабильную и контролируемую ситуацию с COVID-19 в республике, министр отметила, что сейчас система более-менее дышит и имеет возможность сосредоточиться на других, не менее важных отраслях.

Анаит Аванесян отметила, что одним из важных направлений системы здравоохранения является охрана здоровья матери и ребенка. Несмотря на эпидемию, в прошлом году снизились показатели материнской и младенческой смертности.

В конце встречи Линн Трейси заявила, что сотрудничество будет продолжаться. В свою очередь, Дэвид Хоффман представил совместную программу USAID и Американского университета Армении, которая направлена на развитие и совершенствование политики Армении в области здравоохранения. Это позволит противостоять новым эпидемиям в будущем.