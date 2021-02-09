Несмотря на пандемию, товарооборот между Арменией и Китаем вырос почти на миллиард долларов

Вице-спикер Национального собрания Лена Назарян приняла чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Армении Фан Йонга.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт парламента.

Вице-спикер НС поздравила посла со вступлением на должность. Стороны коснулись развязанной против Арцаха войны, подписанного трехстороннего заявления, подчеркнув важность реализации положений, закрепленных в документе.

Лена Назарян подчеркнула актуальность вопроса возвращения армянских военнопленных и пленных гражданских лиц.

Посол Фан Йонг в свою очередь отметил важность установления режима прекращения огня и выразил надежду, что все нерешенные проблемы будут урегулированы.

“Речь шла также о запуске прямого авиасообщения между Арменией и Китаем, реализации совместных программ в ряде сфер. Несмотря на пандемию, отношения сохранились, даже зафиксирован рост в торгово-экономической сфере. Товарооборот вырос почти на миллиард долларов”, - говорится в сообщении НС.