Паломничество в Дадиванк по требованию азербайджанцев будет по новой процедуре

Азербайджанская сторона группе паломников, отправляющихся в Дадиванк, запретила вход на территорию монастырского комплекса, мотивируя это тем, что отныне должны представляться поименные списки паломников. Об этом «Арменпресс» сообщил предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вртанес Абрамян.

“Ранее азербайджанская сторона требовала только информацию о количестве паломников, отправляющихся в Дадиванк, их должно было быть не более 30 человек. Теперь они требуют заранее представлять также и поименные списки. Поэтому в воскресенье мы вместе с миротворцами предоставим список паломников, чтобы у нас больше не было проблем в вопросе входа в Дадиванк”, - сказал предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви.