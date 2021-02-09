Пашинян и Арутюнян обсудили реализацию в Арцахе крупных инфраструктурных программ

Премьер-министр Никол Пашинян и президент Республики Арцах Араик Арутюнян обсудили шаги по реализации в Арцахе крупных инфраструктурных проектов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

“Состоялось совещание по реализации крупных инфраструктурных проектов в Арцахе во главе с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арцаха Араиком Арутюняном с участием руководителей ответственных ведомств правительства Армении. Намечены предстоящие программы, направляемые на них финансовые ассигнования и дальнейшие шаги”, - написала Геворкян.