Арбитры ФФА проводят в Крымске учебно-тренировочные сборы

Судьи ФФА в эти дни в российском городе Крымск проводят учебно-тренировочные сборы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В сборах участвуют 32 арбитра и 5 инструкторов, руководителем программы является Славик Казарян.

Для лекций приглашены специализированные инструкторы из ФИФА, по технической части - Валентин Иванов, по физподготовке - поляк Гжегош Кжосек.

Кроме теоретических занятий, арбитры также изучат новые изменения правил игры, обсудят подготовительные эпизоды, предоставленные УЕФА и ФИФА, спорные моменты, зарегистрированные в ходе матчей Премьер-Лиги РА VBET и Кубка Армении VBET. Арбитры для практического применения теоретических знаний также проведут и тренировки по физподготовке и товарищеские матчи.