Время в Ереване: 11:07:36,   9 Февраль

Арбитры ФФА проводят в Крымске учебно-тренировочные сборы

Арбитры ФФА проводят в Крымске учебно-тренировочные сборы

Судьи ФФА в эти дни в российском городе Крымск проводят учебно-тренировочные сборы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В сборах участвуют 32 арбитра и 5 инструкторов, руководителем программы является Славик Казарян.

Для лекций приглашены специализированные инструкторы из ФИФА, по технической части - Валентин Иванов, по физподготовке - поляк Гжегош Кжосек.

Кроме теоретических занятий, арбитры также изучат новые изменения правил игры, обсудят подготовительные эпизоды, предоставленные УЕФА и ФИФА, спорные моменты, зарегистрированные в ходе матчей Премьер-Лиги РА VBET и Кубка Армении VBET. Арбитры для практического применения теоретических знаний также проведут и тренировки по физподготовке и товарищеские матчи.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации