В парламенте Нидерландов призывают правительство признать Геноцид армян

Палата представителей Нидерландов призывает правительство признать Геноцид армян. Как передает «Арменпресс», “NL Times” сообщает, что до сих пор правительство к вопросу Геноцида армян подходило с большой осторожностью.

Парламентское большинство одобрило резолюцию партии “Христианский союз”.

Официальный представитель партии Джоэл Фордевинд отметил, что спустя 100 лет после Геноцида армян Турция продолжает угрожать армянам. Он отметил, что в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказал помощь Азербайджану в войне против армян в Нагорном Карабахе. “Эта агрессия должна прекратиться”, - сказал Фордевинд. “NL Times” отмечает, что парламентское большинство поддерживает резолюцию, подчеркивая, что признание геноцида облегчит процесс примирения и предотвратит новый геноцид.

“Вот почему так важно, чтобы страны говорили с определенностью. Подавляющее большинство в парламенте призывает правительство Нидерландов, наконец, сделать это.

Его резолюция будет поставлена на голосование в Палате представителей во второй половине дня 9 февраля.

Нидерланды в 2004 году решением парламента от 21 декабря признали Геноцид армян. В 2018 году Палата представителей приняла законопроект, подтверждающий решение 2004 года о признании Геноцида армян.