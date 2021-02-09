Депутаты парламента Нидерландов призывают правительство страны признать Геноцид армян

Федерация армянских организаций Голландии (FAON) приветствует резолюцию депутата от фракции Христианский союз Джоэла Фордердинда, которая определенно призывает правительство признать Геноцид армян.

Как сообщили «Арменпресс» в Федерации армянских организаций Голландии, резолюцию подписали также депутаты М. ван Хелверт (CDA), С. Карабулут (SP), Б. ван Ойик (GroenLinks), Г. Вилдерс (PVV), Т. Боден (FvD), Г. ван дер Стай (SGP), Г. ван Котен-Ариссен, Л. ван Ран (PvdD) и Х. Крол.

“Широкая поддержка депутатов резолюции показывает, что в парламенте Нидерландов долгое время царило недовольство отношением всех правительств, следовавших друг за другом, к Геноциду армян.

Смысл резолюции состоит в том, что о вещах необходимо говорить определенно, чтобы в будущем возможно было находить решения проблем. FAON считает, что эта идея крайне важна, учитывая нынешнюю ситуацию, так как еще во время войны в Нагорном Карабахе “Genocide Watch” предупреждала о новом геноциде, а после войны и Турция, и Азербайджан в отношении Армении заняли агрессивную позицию.

FAON предполагает, что правительство не проигнорирует это очень определенное заявление Парламента и реализует его.

Прежними резолюциями парламент признал Геноцид армян. Еще в 2004 году единогласно была принята резолюция Рауфута, признававшая Геноцид армян. Обращаясь к правительству, эта резолюция отмечает: “При двустороннем диалоге с Турцией или диалоге в рамках Евросоюза правительство должно четко и последовательно обсуждать вопрос признания Геноцида армян”.

Как известно, в годы Геноцида армян другие христианские меньшинства, такие как ассирийцы, арамейцы и понтийские греки, также стали жертвами массовых погромов. Непризнание геноцида в полной мере правительством Нидерландов болезненно и для них”,- говорится в сообщении FAON.