В Армении подтверждено 123 новых случаев COVID-19, вылечились 293 заболевших

По состоянию на 11:00 9 февраля в Армении подтверждено 123 новых случая COVID-19, 293 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 269 тестов, всего проведено 668 464 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 168 300 случаев COVID-19, 160 169 из которых вылечились, есть 3 126 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 221 пациентов. В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 784.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.