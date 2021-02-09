Из-за пересменки в ВС Азербайджана поисковые работы вновь прекращены

В населенных пунктах, находящихся вне контроля Арцаха, 9 февраля поисковые работы вновь были прекращены. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевосян.

“Работы возобновятся завтра, 10 февраля”, - сообщил Тадевосян, добавив, что в результате поисково-спасательных работ на участках боевых действий по состоянию на 8 февраля обнаружены останки 1 367 погибших военнослужащих и гражданских лиц.