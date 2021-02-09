Спасатели потушили пожар, возникший в городе Агарак
10:08, 9 Февраль, 2021
В Региональный антикризисный центр Сюника 8 февраля в 21:02 поступило сообщение о возгорании, возникшем возле агаракской таможни. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.
Выяснилось, что пожар вспыхнул в парке возле таможни.
Пожар удалось локализовать в 21:37, потушить в 21:48. Сгорел неиспользуемый деревянный домик (12 кв/м).
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