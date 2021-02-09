Спасатели потушили пожар, возникший в городе Агарак

В Региональный антикризисный центр Сюника 8 февраля в 21:02 поступило сообщение о возгорании, возникшем возле агаракской таможни. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в парке возле таможни.

Пожар удалось локализовать в 21:37, потушить в 21:48. Сгорел неиспользуемый деревянный домик (12 кв/м).