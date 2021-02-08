Европейское космическое агентство впервые за 11 лет набирает новых астронавтов

Европейское космическое агентство (ESA) впервые за 11 лет в марте откроет набор новых астронавтов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении организации.

"Впервые за 11 лет ESA ищет новых астронавтов. Эти новобранцы будут работать вместе с действующими астронавтами, когда Европа вступит в новую эру освоения космоса", - отмечается в коммюнике. В организации пояснили, что прием вакансий будет вестись с 31 марта по 28 мая 2021 года. После этого начнется процесс отбора кандидатов.

При этом в ESA призвали женщин активнее подавать заявки. "Мы стремимся расширить гендерное разнообразие в наших рядах", - подчеркнули там. "Мы должны смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать, как в ближайшие годы агентство будет развиваться во всех областях космических исследований и инноваций вместе с нашими международными партнерами", - приводятся в сообщении слова генерального директора ESA Йохана-Дитриха Вёрнера.