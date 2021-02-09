Армянские туристы ждут от туроператоров РФ активной рекламы и стабильных цен на билеты

После серьезных экономических проблем, обусловленных пандемией 2020 года, многие страны идут на смягчение ограничений. Предпринимаются попытки каким-то образом активизировать и сферу туризма. Некоторые государства для въезда на свою территорию установили требование - быть вакцинированными по двум этапам, в числе обязательных требований других государств - результат теста на COVID-19 72-часовой давности и т. д.

Армения приняла решение, согласно которому при въезде на территорию Армении предъявляется результат теста на COVID-19 72-часовой давности, подтверждающий отрицательный результат исследования, или на пограничном пропускном пункте осуществляется тестирование и дается указание на самоизоляцию до получения отрицательного результата исследования ПЦР. Ранее указанное требование необходимо было лишь на воздушных пограничных пропускных пунктах, теперь на тех же условиях желающие могут въехать в Армению и наземным транспортом.

1 февраля этого года Армения и Россия открыли воздушную границу, запустив программу “Путешествие без COVID-19”. По сообщениям российских СМИ, Армения - одно из излюбленных весенних направлений российских туристов. Уже заметны и первые зачатки этих шагов. Туроператоры Армении, занимающиеся въездным туризмом, начали получать запросы на весенние и летние месяцы. Как сообщила «Арменпресс» генеральный директор фирмы “Yeraz Travel & Tour Armenia” Эгине Манукян, у них уже есть запросы и интересующиеся из России, но в основном они на лето. “Нашим российским партнерам нужны уже знакомые отели, но, как вы знаете, из-за ситуации в стране ряд отелей был закрыт. Мы стараемся предложить альтернативы. Скажу, что перед Новым годом у нас были две семьи, опять же из России. Поскольку наш офис находится в Ливане, армяне диаспоры не позволили нам переживать. Постепенно запросы становятся все активнее”, - сказала Эгине Манукян. Чтобы выстоять, туристическая компания разрабатывает новые пакеты, новые предложения, выходящие за рамки стандартов.

По словам соучредителя фирмы “Apaga Tour” Ирины Чибухчян, в настоящее время есть только индивидуальные запросы. Доверяют те, которые ранее работали с этим туроператором. Запросы в основном из России. На данном этапе у них еще нет заявок из Европы. Есть запросы, но, по словам представителя туристической компании, в Росси не знают, что Армения открыта для путешествий.

“На прошлой неделе я связалась с нашими партнерами из России, но оказалось, что у них нет информации о том, что Армения открыта для туризма. Они не знают, что рейсы открыты, что для приезда в Армению нужен только отрицательный результат теста на COVID-19. Российские туристические компании из-за недостаточной осведомленности не предлагают гражданам направления в Армению. Это вопрос, который необходимо решать на государственном уровне. Необходимо провести серьезную информационную кампанию, чтобы люди знали, что Армения открыта для путешествий”, - сказала Ирина Чибухчян. По ее словам, у государства должна быть определенная туристическая политика. Оно должно нести ответственность за сектор, который будет активно работать со своими партнерами и чиновниками из других стран.

В странах, где проводятся активные вакцинации, жители готовы покинуть страну. В Израиле вакцинация заканчивается в конце февраля, в Великобритании - в марте, Европа в этом вопросе движется вперед, Грузия открыла свои границы для тех, кто вакцинирован по двум этапам”, - сказала Ирина Чибухчян, подчеркнув, что Армения активно должна работать и на государственном уровне.

Асмик Сардарян, руководитель отдела маркетинга туристического агентства “EL Tour”, отметила, что, конечно, любая реклама Армении на международном рынке будет приветствоваться, но опыт показывает, что в этом направлении туроператоры проделывают больше работы. “На международных выставках очень сложно объяснять людям, где находится Армения и что она предлагает. Это говорит о том, что Армения недостаточно рекламируется. Как туристическая компания, мы ожидаем, что цены на транспорт и билеты будут стабильными. Если они будут стабильными, думаю, у нас обязательно будут и туристы. Армения всегда представляла интерес”, - сказала Асмик Сардарян.

У туристического агентства “EL Tour” тоже есть запросы на весну. Темпы несравнимы с предыдущими годами. В настоящее время делается все, чтобы в той или иной степени восстановить их. С 12 по 16 февраля ожидается приезд российских туроператоров. Из-за повышения цен на билеты не будет ожидаемого количества гостей, но они активно поработают с ними, чтобы представить возможности туризма. Предлагаемые направления разные: познавательные, приключенческие, культурные, кулинарные и др.

Анна Гзирян