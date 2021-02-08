Первый президент Армении обсудил с послом Франции ситуацию в Армении и Арцахе

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян 8 февраля принял в своем частном доме Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«В ходе беседы, которая длилась более часа, стороны коснулись сложившейся в Армении и Арцахе ситуации, перспектив внутриполитического развития Армении, а также ряда экономических, социальных и гуманитарных вопросов», - написал Мусинян.

На встрече присутствовали первый советник посольства Франции в Армении Клэр Ле Флешер и директор офиса первого президента Республики Армения Аветис Авагян.