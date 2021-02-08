Левон Бабуджян - победитель первой группы шахматного турнира

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна завершился турнир первой группы 81-го мужского чемпионата Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении. Набрав 9 очков из 13 возможных, победителем турнира стал гроссмейстер Левон Бабуджян. С 8,5 очками 2 место занял гроссмейстер Тигран Арутюнян, Мамикон Гарибян с 8 очками замкнул лучшую тройку. Они завоевали путевки в высшую лигу.

Ранее стали известны почти все участники чемпионата Армении по шахматам среди мужчин и женщин. В чемпионате среди женщин примут участие Мария Геворгян, Сирануш Гукасян, Сусанна Габоян, Мариам Мкртчян, Арпине Григорян, Астхик Акопян, Наре Аракелян, Анна Хачатрян, Вероника Хачатрян и Мариам Аветисян.

Известны и 9 участников мужского турнира. Это Самвел Тер-Саакян, Роберт Ованнесян, Мануэль Петросян, Айк Мартиросян, Завен Андриасян, Арман Пашикян, Тигран Петросян, Шант Саргсян и Оганес Габузян. Церемонии открытия турниров состоятся 15-го февраля в 15:00 в Доме шахмат им. Т. Петросяна.

Партии первого тура начнутся 16-го февраля в 15:00. Присутствие участников на церемонии открытия обязательно.