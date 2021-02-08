В Джабраиле на мине подорвался азербайджанский автомобиль
В районе Джабраила на мине подорвался автомобиль азербайджанца Ильгара Ахмедова.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, правоохранительным органам удалось обнаружить тело одного из трех мужчин, находившихся в машине, поиски двух других продолжаются.
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