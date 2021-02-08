Италия не приглашала Азербайджан на G20: очередная фальсификация азербайджанского СМИ

Азербайджанское информационное агентство “Report” распространило очередную ложь, на этот раз от имени Италии, отметив, что Италия пригласила Азербайджан на саммит G20. В ответ на запрос «Арменпресс» временный поверенный в делах посольства Италии в Армении Джиованни Никола Диониси заявил, что это сведение безосновательно.

“Слухи о том, что Италия пригласила Азербайджан на саммит G20, беспочвенны, такой информации не было, она не подтверждается”, - сообщили в посольстве.

Касаясь позиции Италии в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в посольстве сообщили, что она четкая и взвешенная и представлена в официальном заявлении от 11 ноября 2020 года Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

“Италия приветствует трехстороннее заявление, подписанное Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе и надеется, что оно полностью соблюдается. Мы принимаем к сведению достигнутые между сторонами договоренности в надежде, что они откроют новый путь для установления мира в регионе и стабилизации ситуации”, - говорится в заявлении. МИД Италии также отметило, что Италия, как страна-член Минской группы ОБСЕ, выражает полное содействие странам-сопредседателям.