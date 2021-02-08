Спасатели МЧС обнаружили тела 2 погибших военнослужащих из района Варандa

СТЕПАНАКЕРТ, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В результате поисковых операций отряды ГСЧС МВД Республики Арцах из Варандинского (Физулинского) района, перешедшего под контроль Азербайджана, обнаружили останки 2 погибших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

«Личности последних станут ясны после судебно-медицинской экспертизы. Общее количество тел, обнаруженных в результате поисковых операций после прекращения огня по состоянию на 8 февраля, составляет 1367. Сегодня поисково-спасательная операция в связи с переброской российских миротворцев проводиться не будет», - говорится в заявлении.