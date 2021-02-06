COVID-19: количество инфицированных в мире превысило 106 миллионов. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 106 миллионов 3 тысячи.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, количество смертей превысило 2 миллиона 311 тысяч человек. Выздоровели более 77 миллионов человек.

В США зарегистрировано 27 миллионов 407 тысяч 324 подтвержденных случая заражения вирусом. Число умерших здесь – 470.705 человек. По этому показателю тоже США занимают первое место в мире. Число подтвержденных случаев заболевания в Индии, находящейся на втором месте в общем показателе, достигло 10 миллионов 815 тысяч 222 человека, количество смертей - 154 тысячи 956. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились 9.449.088 человек. В стране от инфекции умерло 230.127 человек.

Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных - 3 миллиона 951 тысяча 233 случая заражения. За последний день здесь зарегистрировано 16 627 новых случаев. 76229 человек умерли в России с момента вспышки коронавируса. На 5-м месте по общему количеству инфицированных людей находится Великобритания, где подтвержденных случаев - 3 миллиона 911 тысяч 573, а смертей - 111 тысяч 264. В первую десятку входят также Франция, Испания, Италия, Турция и Германия.

Среди стран нашего региона выделяется Иран - 1 миллион 459 тысяч 370 инфицированных, 58 тысяч 412 умерших. Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 261.620, с момента вспышки инфекции здесь скончались 3269 человек.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 83-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 89 681, из которых 83 810 человек выздоровели. Число погибших - 4636 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий и стран превысило 221.