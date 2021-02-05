Прилагаются усилия по окончательной стабилизации ситуации: посол Франции министру обороны Армении

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 5 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Республике Армения Джонатана Лакота в сопровождении военного атташе посольства Франции в Армении Дэнни Питта (резиденция в Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Министр обороны также представил обстановку безопасности в регионе, существующие угрозы и ожидаемые развития.

В свою очередь, посол Лакот отметил, что во время и после прекращения боевых действий ситуация всегда была в центре внимания французского руководства, озвучивались опасения и предпринимаются усилия для окончательной стабилизации ситуации.

Говоря о двустороннем сотрудничестве в области обороны, посол проинформировал о предложении ряда программ, направленных на многостороннее развитие сотрудничества.

Достигнута договоренность о ряде мер по развитию сотрудничества в следующем месяце.