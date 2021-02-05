Состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке субвенционных программ

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке заявок на не предусмотренные годовым государственным бюджетом Республики Армения субвенции, направленные на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, в своем вступительном слове вице-премьер отметил: “Создание благоприятной среды в общинах и развитие социально-экономической инфраструктуры являются одними из наших приоритетов. Об этом свидетельствует также растущая динамика субвенционных программ”.

Представляя сравнительную картину за последние 3 года, Тигран Авинян сообщил, что если в 2018 году в рамках пилотной программы было реализовано 157 субвенционных программ с софинансированием в размере 1,7 млрд драмов из госбюджета, то в следующем году количество программ увеличилось втрое, достигнув 464 программ, а софинансирование из государственного бюджета достигло 9,59 млрд драмов. По его словам, в 2020 году значительно увеличились количество и объем программ, достигнув 660, на 570 из которых из госбюджета Армении было выделено 14,3 млрд драмов. По словам вице-премьера Армении, отмеченные программы охватили практически все направления развития общественной жизни: асфальтирование дорог, уличное освещение, строительство или ремонт систем орошения, газификация населенных пунктов. Особое место в этом ряду заняли программы строительства или ремонта общественных и многоквартирных домов, детских садов, парков и скверов.

На заседании комиссии были подведены итоги выполненных в прошлом году программ. Были обсуждены вопросы, связанные с начатыми в 2020 году, но не завершенными из-за эпидемии коронавируса и войны программ. Были затронуты новые предварительные заявки на субвенции, а также общая политика в плане предоставления субвенций.

По указанным вопросам вице-премьер дал ведомствам соответствующие поручения.