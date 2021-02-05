ЕЭК прогнозирует спад ВВП ЕАЭС по итогам 2020 года на 3,9%

Снижение ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 2020 год, по предварительным данным, составило 3,9%, сообщил на пресс-конференции председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

В 2021 году ожидается, что ВВП союза вырастет на 3,2%, добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По предварительным данным, по итогам 2020 года некоторое снижение ВВП ожидается, уточненные данные будут несколько позднее, но пока это оценивается в 3,9%. Но те прогнозы, которые сделала комиссия, говорят о том, что у нас 2021 год будет достаточно успешным, и мы ожидаем роста экономик стран нашего союза не менее чем на 3,2%", - сказал Мясникович.

По его словам, рост ВВП ЕАЭС будет продолжаться и в дальнейшем. "Безусловно, эта тенденция будет сохраняться", - заключил Мясникович.