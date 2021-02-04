Суд в Бельгии приговорил дипломата из Ирана к 20 годам тюремного заключения

Суд в Бельгии приговорил дипломата из Ирана Асадоллу Ассади к 20 годам тюремного заключения. Его обвинили в подготовке взрыва на собрании оппозиционной иранской группы во Франции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РБК, сотрудник посольства Ирана в Вене был признан виновным в покушении на террористический акт после того, как правоохранители Бельгии, Германии и Франции сорвали попытку взрыва на заседании Национального совета сопротивления Ирана под Парижем в июне 2018 года.

В том же году Ассади задержали в Германии. Вместе с тем в Бельгии были задержаны супруги - бельгийские подданные иранского происхождения, а во Франции - еще трое подозреваемых.

"Приговор показывает две вещи: дипломат не имеет иммунитета перед уголовным преступлением... и ответственность иранского государства за то, что могло быть кровавой расправой", - заявил представитель стороны обвинения Жорж-Анри Ботье у здания суда в Антверпене.

Кроме Ассади суд приговорил еще троих иранцев к 15, 17 и 18 годам заключения за участие в организации преступления.

Отмечается, что это первый судебный процесс в отношении иранского официального представителя, подозреваемого в терроризме, в Европейском союзе после иранской революции 1979 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в коммуне Волюве-Сен-Пьер в центральной Бельгии задержали двух человек, которые планировали взорвать бомбу на конференции.

Тогда на мероприятии присутствовали 25 тысяч человек. У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудования включительно с 500 граммами взрывчатого вещества и детонатором.