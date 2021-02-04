Председатель парламента принял постоянного представителя Программы развития ООН в Армении

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 4 февраля встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в Армении Дмитрием Марьясиным, который завершает свою миссию в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в начале встречи председатель НС поблагодарил Дмитрия Марьясина за сотрудничество и совместные программы, реализуемые в различных сферах.

В ходе встречи было затронуто сотрудничество между парламентом Армении и ПРООН, которое направлено на развитие институционального потенциала Национального Собрания.

Постоянный представитель ПРООН в Армении Дмитрий Марьясин поблагодарил за плодотворное сотрудничество с Национальным Собранием Армении в период его пребывания в должности. Он также представил различные программы, реализуемые ПРООН в Армении.

Спикер НС коснулся военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха осенью прошлого года, ее серьезных последствий, подчеркнув приоритетность вопроса скорейшего возвращения армянских военнопленных и пленных.

Спикер парламента также подчеркнул важность скорейшего решения других гуманитарных проблем, возникших вследствие войны, и активного вовлечения в нее международных партнеров.

В конце встречи председатель НС Арарат Мирзоян пожелал Дмитрию Марьясину новых успехов в дальнейшей деятельности.