Правительство окажет социальное содействие потерявшим дома жителям Шурнуха и Воротана

Правительство утвердило меру содействия гражданам, потерявшим недвижимость на территории, оказавшейся под контролем Азербайджана, а именно в поселках Шурнух и Воротан Сюникской области, фактически проживающих по адресу своей недвижимости, но зарегистрированных по другим адресам того же поселения. Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта, целью мероприятия является оказание социального содействия указанным гражданам (в том числе и детям), которые до 27 сентября 2020 года, согласно справке, выданной главой общины как минимум, проживали там, в течение последних 3 месяцев.

Социальное содействие предоставляется в виде единовременной финансовой помощи в размере 300,000 драмов на каждого получателя в течение 10 рабочих дней после принятия решения, в виде ежемесячной денежной выплаты 68,000 драмов на каждого получателя в месяц в течение 6 месяцев с момента принятия решения. Денежная помощь несовершеннолетним детям, являющимся бенефициарами мероприятия, предоставляется родителю или опекуну (если в отношении ребенка установлена опека).