Филармонический оркестр отметит Праздник любви прекрасной концертной программой

13 и 14 февраля в концертном зале имени Арама Хачатуряна Национальный филармонический оркестр Армении поздравит всех влюбленных с Праздником любви концертной программой “Любовь”.

“Сделай исключительное признание в любви в самом красивом историческом здании нашего города. Оркестр, знаменитые певцы, блестящая концертная программа и звон хрустальных бокалов с шампанским. Спешите приобрести билет в мир любви. 13 и 14 февраля нарядитесь в самое красивое вечернее платье и поспешите в концертный зал Арама Хачатуряна. Колокола открытия вечера зазвонят в 19:00” , - передает «Арменпресс» приглашение оркестра.

Солисты концертной программы - сопрано Лиана Алексанян, Нина Минасян, тенор Липарит Аветисян, баритон Давид Бабаянц. Национальный филармонический оркестр Армении возглавит дирижер Оливер Видер (Германия).